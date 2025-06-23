Бой идет в районе Двуречной на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

На Южно-Слобожанском направлении противник проводит одну атаку на позиции Сил обороны в районе населенного пункта Двуречная, бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к украинским позициям в направлении Песчаного. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили девять наступательных действий армии РФ в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир и Ольговка на Харьковщине. Продолжается еще шесть боев.