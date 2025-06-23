Харьковский ОТЦК и СП получил нового начальника: подробности

Новым и. о. начальника Харьковского ОТЦК и СП стал Сергей Маркин, сообщили «Суспільне Харків» пресс-секретарь областного военкомата Елена Родина.

По ее словам, он приехал в Харьков из Днепра, работает на этом посту по состоянию на 23 июня пять дней.

«Данные о биографии Маркина в областном центре комплектования и соцподдержки не разглашают. Родина также добавила, что отстраненный от должности Александр Конев (назначенный начальником Харьковского ОТЦК и СП в начале апреля и отстраненный после гибели мужчины в Шевченковском РТЦК — ред.) на 23 июня находится на больничном», — добавили в «Суспільном».

Напомним, на территории одного из районных ТЦК в Харькове 12 мая умер мужчина. А официально об этом сообщили 18 мая. Сначала в ГУ Нацполиции в Харьковской области, а затем – в Харьковском областном терцентре комплектования и соцподдержки. В обоих ведомствах заявили: мужчина, предварительно, совершил самоубийство, выпрыгнув из окна третьего этажа. Но этим публикациям предшествовал резонанс в соцсетях, поднятый товарищами Алексеем.

Товарищи мужчины выдвигают версии – что могло произойти. Приятель по туризму, который одним из первых сообщил в сети о случившемся, рассказал, каким был Алексей. В самоубийство он не верит. МГ «Объектив» ознакомилась с одними из последних сообщений Алексея, а также пообщалась с правозащитником, оценившим перспективы установления истины.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь сообщал, что «несмотря на различные манипуляции» вскрытия тела не обнаружило повреждений, нехарактерных для падения с высоты третьего этажа. Никаких сведений, что Алексея довели до самоубийства, следователи пока также не обнаружили. Токарь заявил: суицидальные намерения у погибшего были. Единственное, что вызывает вопрос у следствия – это в принципе законность пребывания Алексея в РТЦК и СП.