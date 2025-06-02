«К нему нормально относились» — глава ТЦК Харьковщины о смерти велотуриста

Резонансный случай в мае на территории РТЦК и СП в Харькове прокомментировал руководитель Харьковского ОТЦК и СП Александр Конев. В частности, речь идет о смерти велотуриста Алексея.

В интервью «Факты ICTV» Конев рассказал, что погибший находился в розыске из-за неявки по повестке, выписанной в ТЦК. Потом полиция остановила мужчину на улице, чтобы проверить документы.

«Тогда мужчину в третий раз остановили на улице Харькова. При себе у него не было документов, а какие-либо объяснения он давать отказывался. Чтобы выяснить обстоятельства, он добровольно пошел в ТЦК. Я подчеркиваю, что добровольно, мне докладывали. Пока там выясняли, кто он (он был человеком неагрессивным, вел себя вежливо, все было нормально), он, скажем так, усыпил бдительность наших сотрудников и совершил самоубийство. Почему я говорю, что самоубийство? Потому что такая версия следствия была и есть. Первое, что мы спросили у следователей, есть ли какие-нибудь насильственные моменты? Нет, только от удара – и все», – отметил Конев.

Он также опроверг информацию о драке между Алексеем и сотрудником ТЦК.

«Мне неизвестно ни об одном случае, где была бы драка. 8 мая его не задерживали, у меня нет таких данных вообще. По моим данным, первый случай, когда он попал в розыск, произошел несколько месяцев назад. Второй случай, когда мужчину доставила в ТЦК полиция, тоже был задолго до 10 мая, когда его доставила уже общая группа. Я уверен, что со стороны представителей ТЦК никаких противоправных действий в этом отношении гражданина совершено не было», — считает руководитель Харьковского ОТЦК и СП.

Конев также рассказал, мог ли Алексей самостоятельно передвигаться в помещении военкомата.

«Конечно, они должны быть под наблюдением. Но я вам говорил, что человек вел себя вежливо. И я был на том месте, откуда он выпрыгнул. Там рядом есть обычный туалет, куда люди поднимаются по лестнице. Туалет открыт и для гостей ТЦК, и для работников. Допускаю, он просто мог пойти туда, так что все просто подумали, что он пошел в туалет», — добавил он.

Конев отметил, что решеток на окнах помещения нет, акцентировав «это не тюрьма».

«Его там кормили. К нему нормально относились, поэтому он по коридорам мог передвигаться из одного места в другое», — сказал Конев.

Глава Харьковского ОТЦК и СП подытожил, что внутреннее расследование проводили представители старшего штаба. Однако комментировал он его не может, только сообщил: «Все виновные уже наказаны дисциплинарно, приняты и кадровые решения».

На вопрос журналиста, почему он употребляет слово «виновные», Конев ответил так: «Человек, по меньшей мере, должен был быть под наблюдением, и наши сотрудники не должны были ослаблять свою бдительность».

Напомним, на территории одного из районных ТЦК в Харькове 12 мая умер мужчина. А официально об этом сообщили 18 мая. Сначала в ГУ Нацполиции в Харьковской области, а затем – в Харьковском областном терцентре комплектования и соцподдержки. В обоих ведомствах заявили: мужчина, предварительно, совершил самоубийство, выпрыгнув из окна третьего этажа. Но этим публикациям предшествовал резонанс в соцсетях, поднятый товарищами Алексеем.

Товарищи мужчины выдвигают версии – что могло произойти. Приятель по туризму, который одним из первых сообщил в сети о случившемся, рассказал, каким был Алексей. В самоубийство он не верит. МГ «Объектив» ознакомилась с одними из последних сообщений Алексея, а также пообщалась с правозащитником, оценившим перспективы установления истины.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь сообщал, что «несмотря на различные манипуляции» вскрытия тела не обнаружило повреждений, нехарактерных для падения с высоты третьего этажа. Никаких сведений, что Алексея довели до самоубийства, следователи пока также не обнаружили. Токарь заявил: суицидальные намерения у погибшего были. Единственное, что вызывает вопрос у следствия – это в принципе законность пребывания Алексея в РТЦК и СП.