В Харькове на месяц перекроют дорогу: как организуют движение транспорта
Фото: ХГС
Движение авто будет запрещено на улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко.
Улица будет перекріта до 20 июля, уточнили в мэрии.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе в районе дома №31 на ул. Черноземной», – передают в пресс-службе горсовета.
Объехать закрытый участок можно по близлежащим улицам Академика Грищенко, Яснополянской, переулку Колоритному и другими.
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- Категории: Общество, Транспорт, Харьков; Теги: ремонт дороги, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 10:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение авто будет запрещено на улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко.".