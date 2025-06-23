В Харькове на месяц перекроют дорогу: как организуют движение транспорта

Движение авто будет запрещено на улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко.

Улица будет перекріта до 20 июля, уточнили в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе в районе дома №31 на ул. Черноземной», – передают в пресс-службе горсовета.

Объехать закрытый участок можно по близлежащим улицам Академика Грищенко, Яснополянской, переулку Колоритному и другими.