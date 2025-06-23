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В Харькове на месяц перекроют дорогу: как организуют движение транспорта

Общество 10:35   23.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове на месяц перекроют дорогу: как организуют движение транспорта Фото: ХГС

Движение авто будет запрещено на улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко.

Улица будет перекріта до 20 июля, уточнили в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе в районе дома №31 на ул. Черноземной», – передают в пресс-службе горсовета.

Объехать закрытый участок можно по близлежащим улицам Академика Грищенко, Яснополянской, переулку Колоритному и другими.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение авто будет запрещено на улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко.".