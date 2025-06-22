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«Ты был борцом за власть советов» — что находят деколонизаторы под Харьковом

Политика 18:44   22.06.2025
Оксана Горун
«Ты был борцом за власть советов» — что находят деколонизаторы под Харьковом Фото: Деколонизация Украина

Активисты проекта «Деколонизация Украина» показали очередные находки из советского прошлого, которые уже демонтировали или готовятся «зачистить» под Харьковом.

«Ты был борцом за власть советов, на боевом погиб посту. Таким, как ты, забвенья нету, таких в народе свято чтут», — такая надпись «украшает» доску памяти советскому продкомиссару (участнику продразверстки — ограбления большевиками украинских селян). Согласно данным, упомянутый продкомиссар «погиб от рук бандитов» в 1921 году. Неизвестным образом доска сохранилась в пригороде Харькова до сих пор, пережив и декоммунизацию, и деколонизацию. О демонтаже памятного знака сообщила «Деколонизация Украина».

«Вы просто вчитайтесь в этот кринж», — посоветовали активисты.

Мемориальные доски демонтировали под Харьковом
Фото: Деколонизация Украина

Вместе с упомянутой доской демонтировали еще одну с посвящением секретарю колхозной партийной организации, погибшему «от пули врага» в 1951 году.

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Также деколонизаторы проинформировали, что убрали серпы и молоты со здания ХТЗ и стеллы в селе Черемушная на Харьковщине. И возмутились памятным знаком погибшим коммунистам в Валках.

Мемориальная доска погибшим коммунистам в Валках
Фото: Деколонизация Украина

«Город Валки Харьковской области. Центр! До сих пор есть доска в честь погибших коммунистов на русском языке. Что делала рабочая группа по деколонизации при областной администрации?» — задались вопросом общественники.

А в другом посте заверили: «Вся символика в этом году будет демонтирована под ноль».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 18:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты проекта «Деколонизация Украина» показали очередные находки из советского прошлого, которые уже демонтировали или готовятся «зачистить» под Харьковом".