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Кремль в Харькове: активисты утверждают, что отель Кернеса игнорирует закон

Украина 11:55   13.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Кремль в Харькове: активисты утверждают, что отель Кернеса игнорирует закон Фото: Отель Националь Харьков

Речь идет об отеле «National» в Харькове. Ранее там проживал бывший мэр Геннадий Кернес.

Деколонизаторы рассказали, что получили ответ от Харьковского горсовета, касаемо необходимости демонтировать изображение Кремля на фасаде здания отеля в центре Харькова.

«Харьковский городской совет сообщил, что руководство гостиницы «National», неоднократно получало информацию о необходимости демонтажа изображения Кремля с их фасада. Однако, это было сознательно проигнорировано», – пишут в В Telegram-канале «Деколонизация Украина».

Активисты написали, что теперь требуют вмешательства СБУ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Категории: Украина, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Речь идет об отеле «National» в Харькове. Ранее там проживал бывший мэр Геннадий Кернес.".