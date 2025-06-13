Кремль в Харькове: активисты утверждают, что отель Кернеса игнорирует закон

Речь идет об отеле «National» в Харькове. Ранее там проживал бывший мэр Геннадий Кернес.

Деколонизаторы рассказали, что получили ответ от Харьковского горсовета, касаемо необходимости демонтировать изображение Кремля на фасаде здания отеля в центре Харькова.

«Харьковский городской совет сообщил, что руководство гостиницы «National», неоднократно получало информацию о необходимости демонтажа изображения Кремля с их фасада. Однако, это было сознательно проигнорировано», – пишут в В Telegram-канале «Деколонизация Украина».

Активисты написали, что теперь требуют вмешательства СБУ.

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