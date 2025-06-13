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Дорожники восстановили трассу после удара баллистики по Харькову (фото)

Общество 10:55   13.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Дорожники восстановили трассу после удара баллистики по Харькову (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области

О том, что трассу уже открыли для проезда транспорта, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области.

Речь идет о дороге, по которой 2 июня прилетела баллистическая ракета.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области

«Российские ракеты ударили рано утром. Одна из них взорвалась вблизи жилых домов, другая — попала непосредственно в проезжую часть, оставив после себя воронку глубиной около десяти метров», – напомнили дорожники.

Ремонт дороги на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области

По их мнению, если бы ракеты прилетели на полчаса позже – на трассу уже успели бы выехать достаточно много машин. А значит были бы и жертвы.

Ремонт дороги на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области
Ремонт дороги на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области

«Дорогу оперативно перекрыли, организовали объезд. Аварийный участок засыпали песком, уплотнили, уложили два слоя щебеночно-песчаной смеси, а поверх них — еще два слоя асфальтобетона. В целом подрядчик заменил более 550 кв. метров дорожного полотна», – добавили дорожники.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 10:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что трассу уже открыли для проезда транспорта, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области.".