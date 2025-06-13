Дорожники восстановили трассу после удара баллистики по Харькову (фото)
О том, что трассу уже открыли для проезда транспорта, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области.
Речь идет о дороге, по которой 2 июня прилетела баллистическая ракета.
«Российские ракеты ударили рано утром. Одна из них взорвалась вблизи жилых домов, другая — попала непосредственно в проезжую часть, оставив после себя воронку глубиной около десяти метров», – напомнили дорожники.
По их мнению, если бы ракеты прилетели на полчаса позже – на трассу уже успели бы выехать достаточно много машин. А значит были бы и жертвы.
«Дорогу оперативно перекрыли, организовали объезд. Аварийный участок засыпали песком, уплотнили, уложили два слоя щебеночно-песчаной смеси, а поверх них — еще два слоя асфальтобетона. В целом подрядчик заменил более 550 кв. метров дорожного полотна», – добавили дорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, прилет, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 10:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что трассу уже открыли для проезда транспорта, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области.".