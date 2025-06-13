Терехов: РФ разрушила подстанцию в Харькове – когда люди будут со светом

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, удалось ли ликвидировать все последствия «прилетов», а также сообщил о ситуации с коммуникациями в городе.

По словам мэра, специалисты смогли ликвидировать 90% последствий обстрелов, которые были на этой неделе.

«Закрыли контуры, восстановили работу лифта, потому что было попадание в лифтовую шахту вчера ночью. Был прилет по 24-этажному жилому дому, и там не работал ни один лифт. Мы до полудня восстановили работу двух лифтов, потом к вечеру восстановили работу третьего лифта, и практически завершили там работать по закрытию контуров. Конечно, это временное решение. Мы сегодня помогаем людям получить по системе «єВідновлення» средства для того, чтобы они смогли сделать ремонт в своих квартирах, кроме этого, вставить окна, которые побиты. Потому что каждый прилет – это полторы-две тысячи выбитых окон», – объяснил Терехов.

Также он рассказал о ситуации с коммуникациями в Харькове.

«Мы предоставляем все услуги. Конечно, была разбита трансформаторная подстанция. Нам удалось запитать всех людей, которые проживают в квартирах. Сегодня мы восстановим электроснабжение для юридических лиц, потому что у нас есть большое количество магазинов, которые расположены в этом микрорайоне, возле двадцатичетырехэтажного дома. Поэтому будем устанавливать новую подстанцию, которая будет запитывать юридических лиц», – добавил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»