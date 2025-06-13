Искали тела почти шесть дней: детали поисково-спасательной операции от ГСЧС 📷
О том, что аварийно-спасательные работы на предприятии в Киевском районе Харькова завершены, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.
Поисково-спасательная операция продолжалась почти шесть суток, отметили спасатели.
«К поисковым работам привлекались сотрудники и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальных служб города. На месте работали кинологические расчеты ГСЧС Украины», – уточнили пожарные.
Из-под завалов спасатели изъяли тела шестерых работников предприятия – погибли три женщины и трое мужчин. Последнюю жертву российского обстрела деблокировали вечером 12 июня.
Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников оказались заблокированными. Тела трех погибших женщин деблокировали вечером 11 июня, а утром 12 июня из-под завалов достали тела двоих мужчин. Вечером того же дня мэр Игорь Терехов сообщил, что тело последнего погибшего достали, а поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, закончена.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, завал, поисково-спасательная, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что аварийно-спасательные работы на предприятии в Киевском районе Харькова завершены, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.".