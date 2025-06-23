Пенсионер ранен из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 июня рассказал, куда бил враг в течение суток.

В селе Постольное Золочевской громады из-за ударов россиян пострадал мужчина, пишет начальник ХОВА.

Также из-за обстрелов повреждены частные дома в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах.

Враг запустил по области четыре КАБа и БпЛА неустановленного типа.