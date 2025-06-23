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Пенсионер ранен из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов

Происшествия 08:45   23.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пенсионер ранен из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов Фото: Елена Нагорная

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 июня рассказал, куда бил враг в течение суток.

В селе Постольное Золочевской громады из-за ударов россиян пострадал мужчина, пишет начальник ХОВА.

Также из-за обстрелов повреждены частные дома в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах.

Враг запустил по области четыре КАБа и БпЛА неустановленного типа.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 08:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 июня рассказал, куда бил враг в течение суток.".