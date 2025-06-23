Пенсионер ранен из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов
Фото: Елена Нагорная
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 июня рассказал, куда бил враг в течение суток.
В селе Постольное Золочевской громады из-за ударов россиян пострадал мужчина, пишет начальник ХОВА.
Также из-за обстрелов повреждены частные дома в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах.
Враг запустил по области четыре КАБа и БпЛА неустановленного типа.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: зведення, начальник ХОВА, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 08:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 июня рассказал, куда бил враг в течение суток.".