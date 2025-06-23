Около полусотни КАБов и дронов: что пострадало на Харьковщине за неделю
В течение прошлой недели враг обстрелял по меньшей мере 23 населенных пункта региона, в том числе областной центр, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в результате ударов пострадали 12 человек, среди них – три ребенка. Самой младшей пострадавшей девочке – 12 лет, самому старшему мужчине, который получил ранения, 80 лет.
В частности, армия РФ выпустила на Харьковщину 123 неуправляемых авиационных ракет, два ФАБ-500, 55 КАБов, 19 БпЛА типа «Герань-2», 13 «Шахедов», два БпЛА типа «Ланцет», одну «Молнию», 17 FPV-дронов и один дрон неустановленного типа.
«Наибольшие разрушения оккупанты снова нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждено по меньшей мере 19 частных домов. Также существенные повреждения – в Харьковском районе: 13 частных домов, автомобили, хозяйственные постройки, электро- и газовые сети. В городе Харьков на прошлой неделе враг повредил более 60 гражданских объектов: многоквартирные и частные дома, автомобили», – сообщил Синегубов.
В результате обстрелов в Харькове, Лозовой и в Богодуховском районе произошло 15 пожаров.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что с 16 по 22 июня в городе было зафиксировано семь обстрелов. Взрывы пришлись по Шевченковскому, Основянскому и Киевскому районам. Он констатировал: прошедшая неделя выдалась значительно спокойнее предыдущих.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, пострадали, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошлой недели враг обстрелял по меньшей мере 23 населенных пункта региона, в том числе областной центр, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".