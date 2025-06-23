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Терехов обратился к харьковчанам после относительно тихой недели

Общество 13:05   23.06.2025
Виктория Яковенко
Терехов обратился к харьковчанам после относительно тихой недели Фото: Игорь Терехов

С 16 по 22 июня в Харькове зафиксировали семь обстрелов. Мэр города Игорь Терехов констатирует: прошлая неделя выдалась значительно спокойнее предыдущих.

«По харьковским реалиям – даже относительно тихой. Наш Ситуационный центр зафиксировал семь ударов: из них шесть – дронами типа «Шахед» и еще один, связанный с падением обломков БпЛА типа «Молния», – отметил городской голова.

По данным Терехова, в результате вражеских атак две девушки-подростки получили сильную стрессовую реакцию. У еще одной женщины — ранение обломками стекла.

«Самое главное, что все живы. Взрывы пришлись по Шевченковскому, Основянскому и Киевскому районам. Все контуры уже закрыты, а это 729 окон в 27 домах. Также были повреждены десятки гражданских автомобилей и производственное предприятие», — добавил мэр.

Тревоги в Харькове на прошлой неделе раздавались на 28 часов (39%) меньше, чем в области.

«В очередной раз прошу харьковчан не пренебрегать сигналами о воздушной опасности. Берегите себя и своих близких!» — обратился Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 по 22 июня в Харькове зафиксировали семь обстрелов. Мэр города Игорь Терехов констатирует: прошлая неделя выдалась значительно спокойнее предыдущих.".