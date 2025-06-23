Терехов обратился к харьковчанам после относительно тихой недели
С 16 по 22 июня в Харькове зафиксировали семь обстрелов. Мэр города Игорь Терехов констатирует: прошлая неделя выдалась значительно спокойнее предыдущих.
«По харьковским реалиям – даже относительно тихой. Наш Ситуационный центр зафиксировал семь ударов: из них шесть – дронами типа «Шахед» и еще один, связанный с падением обломков БпЛА типа «Молния», – отметил городской голова.
По данным Терехова, в результате вражеских атак две девушки-подростки получили сильную стрессовую реакцию. У еще одной женщины — ранение обломками стекла.
«Самое главное, что все живы. Взрывы пришлись по Шевченковскому, Основянскому и Киевскому районам. Все контуры уже закрыты, а это 729 окон в 27 домах. Также были повреждены десятки гражданских автомобилей и производственное предприятие», — добавил мэр.
Тревоги в Харькове на прошлой неделе раздавались на 28 часов (39%) меньше, чем в области.
«В очередной раз прошу харьковчан не пренебрегать сигналами о воздушной опасности. Берегите себя и своих близких!» — обратился Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, пострадали;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 по 22 июня в Харькове зафиксировали семь обстрелов. Мэр города Игорь Терехов констатирует: прошлая неделя выдалась значительно спокойнее предыдущих.".