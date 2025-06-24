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Ситуация на Осколе: враг ежедневно пытается форсировать реку

Украина 10:16   24.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ситуация на Осколе: враг ежедневно пытается форсировать реку Скриншот

О том, как россияне пытаются форсировать Оскол и есть ли какие-то успехи у врага, рассказал в эфире нацмарафона пресс-офицер Луганского пограничного отряда-бригады «Помста» Виктор Пономарев.

Попытки перейти реку продолжаются постоянно. Сделать это враг пытается разными способами – проплыть на лодках или плотах.

«Даже определенные канатные дороги фиксируем для перекидывания боеприпасов, тросовые системы. Враг достаточно осторожен в этом, он понимает, что открытый переход – это мишень, как для артиллерии, дронов, так и для сбросов. То есть все эти попытки завершаются огневым поражением с нашей стороны, чтобы не допустить закрепления противника.
Они тоже понимают, что просто перейти реку этого недостаточно, это очень сложно. Сложно найти какие-то позиции, когда ты уже перешел, потому что ворона достаточно плотная и у нас очень сильное огневое давление на самом деле», – констатировал Пономарев.

Тем не менее россияне постоянно ищут новые уязвимые участки, чтобы все-таки реализовать задуманное.

«Получилось, не получилось – человеческая жизнь ничего не стоит, поэтому они могут себе позволить очень многое. И могут себе позволить пробовать. Не получилось – попробовать еще раз на другом участке. Но огневые средства наши работают, и ребята держат оборону надежно», – отметил пресс-офицер.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 24 июня аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий в Харьковской области. Там указано, что армия РФ оккупировала Голубовку – населенный пункт на севере от Купянска. Таким образом, враг находится уже в нескольких километрах от Купянска. Ранее в Институте изучения войны проинформировали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении и захватили часть территорий в южной части Двуречной.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 10:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как россияне пытаются форсировать Оскол и есть ли какие-то успехи у врага, рассказал в эфире нацмарафона пресс-офицер отряда-бригады «Помста» Виктор Пономарев.".