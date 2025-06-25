Штурми, удари КАБами та ракетами: Генштаб – як проходить доба на Харківщині
Шість разів атакували російські військові від початку доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі безуспішно атакували позиції захисників поблизу Вовчанська та Липців. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами та КАБами військові РФ завдали по Водяному, Гранову, Охрімівці та Григорівці. Від артобстрілу з території Росії постраждала прикордонна Тимофіївка.
На Куп’янському напрямку супротивник тричі атакував позиції оборонців в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки, один бій триває.
На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, росіяни атакували 11 разів, зокрема поблизу населеного пункту Копанки на Харківщині.
Читайте також: Скільки військових та техніки втратила РФ за добу: інформація ОТУ «Харків»
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Штурми, удари КАБами та ракетами: Генштаб – як проходить доба на Харківщині»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 17:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість разів атакували російські військові від початку доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".