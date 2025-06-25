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Штурми, удари КАБами та ракетами: Генштаб – як проходить доба на Харківщині

Фронт 17:20   25.06.2025
Олена Нагорна
Штурми, удари КАБами та ракетами: Генштаб – як проходить доба на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Шість разів атакували російські військові від початку доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі безуспішно атакували позиції захисників поблизу Вовчанська та Липців. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами та КАБами військові РФ завдали по Водяному, Гранову, Охрімівці та Григорівці. Від артобстрілу з території Росії постраждала прикордонна Тимофіївка.

На Куп’янському напрямку супротивник тричі атакував позиції оборонців в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки, один бій триває.

На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, росіяни атакували 11 разів, зокрема поблизу населеного пункту Копанки на Харківщині.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 17:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість разів атакували російські військові від початку доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".