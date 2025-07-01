РФ захватила новые территории на востоке от Купянска – аналитики ISW
На геолокационных кадрах видно, как враг смог продвинуться на Купянской направлении, пишут в утренней сводке в Институте изучения войны (ISW).
В частности, уточнили эксперты, оккупанты продвинулись на запад и на северо-запад от Ивановки (на восток от Купянска).
«29 и 30 июня российские войска продолжали наступления вблизи самого Купянска, к северу от Купянска вблизи Петро-Ивановки, к востоку от Купянска вблизи Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в направлении Песчаного», – добавили в Институте изучения войны.
А вот успехи армии РФ на севере Харьковщины, о которых ранее заявили российские блогеры, эксперты подтвердить не смогли. Они констатировали: и у Волчанских Хуторов и около Волчанска у врага нет никаких «побед».
Безуспешными остались и атаки ВС РФ на Боровском направлении.
«29 и 30 июня российские войска атаковали восточнее Боровой вблизи Надежды и Копанок и юго-восточнее Боровой вблизи Нововодяного и Грековки, а также в направлении Ольговки и Новосергеевки», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 07:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На геолокационных кадрах видно, как враг смог продвинуться на Купянской направлении, пишут в утренней сводке в Институте изучения войны (ISW).".