РФ захватила новые территории на востоке от Купянска – аналитики ISW

На геолокационных кадрах видно, как враг смог продвинуться на Купянской направлении, пишут в утренней сводке в Институте изучения войны (ISW).

В частности, уточнили эксперты, оккупанты продвинулись на запад и на северо-запад от Ивановки (на восток от Купянска).

«29 и 30 июня российские войска продолжали наступления вблизи самого Купянска, к северу от Купянска вблизи Петро-Ивановки, к востоку от Купянска вблизи Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в направлении Песчаного», – добавили в Институте изучения войны.

А вот успехи армии РФ на севере Харьковщины, о которых ранее заявили российские блогеры, эксперты подтвердить не смогли. Они констатировали: и у Волчанских Хуторов и около Волчанска у врага нет никаких «побед».

Безуспешными остались и атаки ВС РФ на Боровском направлении.

«29 и 30 июня российские войска атаковали восточнее Боровой вблизи Надежды и Копанок и юго-восточнее Боровой вблизи Нововодяного и Грековки, а также в направлении Ольговки и Новосергеевки», – добавили в ISW.