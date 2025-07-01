РФ захопила нові території на сході від Куп’янська – аналітики ISW

На геолокаційних кадрах видно, як ворог зміг просунутися на Куп’янському напрямку, пишуть у ранковому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, уточнили експерти, окупанти просунулися на захід та на північний захід від Іванівки (на схід від Куп’янська).

“29 та 30 червня російські війська продовжували наступати поблизу самого Куп’янська, на північ від Куп’янська поблизу Петро-Іванівки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська у напрямку Піщаного”, – додали в Інституті вивчення війни.

А ось успіхи армії РФ на півночі Харківщини, про які раніше заявили російські блогери, експерти підтвердити не змогли. Вони констатували: і поблизу Вовчанських Хуторів і біля Вовчанська у ворога немає жодних “перемог”.

Марними залишились і атаки ЗС РФ на Борівському напрямку.

“29 та 30 червня російські війська атакували на схід від Борової поблизу Надії та Копанок та на південний схід від Борової поблизу Нововодяного та Греківки, а також у напрямку Ольгівки та Новосергіївки”, – додали в ISW.