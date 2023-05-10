Втрати, втеча та снарядний голод “Вагнера” – аналіз ISW ситуації в Бахмуті

Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що завадило фінансисту ПВК “Вагнера” ​​Пригожину виконати свої погрози на адресу міноборони РФ. Найманці залишилися в Бахмуті, попри снарядний голод, а тепер скаржаться на втечу російських військових.

Чергові публічні погрози та шантаж фінансиста російської ПВК “Вагнера” ​​Євгенія Пригожина виявилися марнослів’ям. Напередодні Пригожин намагався переконати публіку в тому, що його найманці підуть із Бахмута 10 травня, якщо їм терміново не нададуть стільки снарядів, скільки їм хочеться мати. Проте вже слідом повідомив, що снаряди йому так і не дали, але він нікуди не піде.

“Пригожин додав, що наказ міноборони Росії погрожував “Вагнеру” звинуваченням у зраді, якщо Пригожин виведе свої війська з Бахмута, що, ймовірно, є однією з причин, через які Пригожин не виконує своєї загрози від 5 травня піти з Бахмута”, – зазначили у зведенні ISW.

Аналітики вважають, що невиконання чергової загрози відступити з Бахмута свідчить про те, що Пригожин усвідомлює свою залежність від російського міноборони.

“Пригожин, ймовірно, очікував, що міноборони Росії повністю поступиться його вимогам, ризикуючи відмовитися від своїх власних цілей на користь регулярних російських сил, але, ймовірно, зрозумів, що зараз він не може виконати свій ультиматум. Пригожин також, ймовірно, очікував, що Суровікін зможе змусити міноборони Росії задовольнити вимоги “Вагнера”, але його нездатність зв’язатися з Суровікіним, якщо це правда, вказує на те, що у Пригожина не так багато важелів впливу на міноборони Росії, як він собі уявляв”, – констатували в ISW.

Не менш цікавою є ще одна панічна заява господаря російських найманців – про втечу частин армії РФ під Бахмутом і значні втрати.

“Пригожин звинуватив 72-ту мотострілецьку бригаду 3-го армійського корпусу в тому, що 9 травня вона залишила стратегічну позицію в Бахмуті, що призвело до втрат 500 осіб “Вагнера”. Пригожин звинуватив міноборони Росії (яке він назвав “Російським міністерством драми”) в тому, що воно зосередило увагу на внутрішніх конфліктах, а не на бойових діях, які, як він стверджував, призвели до того, що сили “втекли”, а також російський батальйон “Потік”, пов’язаний з російською державною енергетичною компанією “Газпром”, – переказали аналітики чергові обурення “кухаря Путіна”.

Дані Пригожина про провали армії РФ під Бахмутом вже підтвердили в ЗСУ.