Під Бахмутом знищені дві роти РФ, звільнили територію 2,6 на 3 км – Білецький
Командир тактичної групи “Азов” Андрій Білецький заявив про успіх ЗСУ під Бахмутом.
Відеозвернення він опублікував у своєму телеграм-каналі.
“У результаті активних штурмових дій 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ розгромлені підрозділи 72-ї бригади РФ, фактично повністю знищені 6-та 8-ма рота даної бригади, розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість ББМ, захоплена значна кількість полонених. Так званий, 3-й штурмовий загін ПВК “Вагнера” зазнав великих втрат”, – сказав Білецький.
Крім того, за його інформацією, ЗСУ звільнили значну частину території.
“Наступальні дії велися в смузі завширшки 3 км і завглибшки 2,6 км, вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних сил”, – заявив командир тактичної групи “Азов”.
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Інформацію про розгром і втечу російської 72-ї окремої мотострілецької бригади підтвердили й на офіційному каналі 3-ї окремої штурмової бригади.
“Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади зс рф з-під Бахмута та “500 трупів” росіян, які там залишились — відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті. Втім, додамо деталей. За дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи “Азов” ліквідували 64 окупанти, ще 87 — на пів шляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці. Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян. Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП”, – уточнили деталі в бригаді.
Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ з цього приводу немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 01:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир тактичної групи “Азов” Андрій Білецький заявив про успіх ЗСУ під Бахмутом".