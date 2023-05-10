Під Бахмутом знищені дві роти РФ, звільнили територію 2,6 на 3 км – Білецький

Командир тактичної групи “Азов” Андрій Білецький заявив про успіх ЗСУ під Бахмутом.

Відеозвернення він опублікував у своєму телеграм-каналі.

“У результаті активних штурмових дій 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ розгромлені підрозділи 72-ї бригади РФ, фактично повністю знищені 6-та 8-ма рота даної бригади, розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість ББМ, захоплена значна кількість полонених. Так званий, 3-й штурмовий загін ПВК “Вагнера” зазнав великих втрат”, – сказав Білецький.

Крім того, за його інформацією, ЗСУ звільнили значну частину території.

“Наступальні дії велися в смузі завширшки 3 км і завглибшки 2,6 км, вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних сил”, – заявив командир тактичної групи “Азов”.

Інформацію про розгром і втечу російської 72-ї окремої мотострілецької бригади підтвердили й на офіційному каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

“Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади зс рф з-під Бахмута та “500 трупів” росіян, які там залишились — відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті. Втім, додамо деталей. За дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи “Азов” ліквідували 64 окупанти, ще 87 — на пів шляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці. Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян. Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП”, – уточнили деталі в бригаді.

Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ з цього приводу немає.