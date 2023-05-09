У Бахмуті побільшало і окупантів, і атак – командир харківської бригади ТрО

8 травня проти захисників міста Бахмут Донецької області армія РФ застосовувала авіацію, ракети та запалювальні боєприпаси, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.

“Фортеця Бахмут стоїть. Ми обороняємо кожен сантиметр нашої землі. Сьогодні обстановка в Бахмуті важка, але контролюється Силами оборони. Ворог підвищив інтенсивність атак та збільшив кількість живої сили, але наші воїни справно виконують свої обов’язки – боронять місто, боронять свої позиції… Ворог весь свій ресурс кидає на те, аби найбільший урон нанести Силам оборони. Ситуація контрольована. Наші воїни стоять – честь їм і хвала”, – сказав Грищенко.

Відео: 127-ма бригада ТрО