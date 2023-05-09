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В Бахмуте стало больше и оккупантов, и атак — командир харьковской бригады ТрО

Общество 07:56   09.05.2023
Елена Нагорная
В Бахмуте стало больше и оккупантов, и атак — командир харьковской бригады ТрО

8 мая против защитников города Бахмут Донецкой области армия РФ применяла авиацию, ракеты и зажигательные боеприпасы, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.

«Крепость Бахмут стоит. Мы обороняем каждый сантиметр нашей земли. Сегодня обстановка в Бахмуте тяжелая, но контролируется Силами обороны. Враг повысил интенсивность атак и увеличил количество живой силы, но наши воины исправно выполняют свои обязанности — защищают город, защищают свои позиции… Враг весь свой ресурс бросает на то, чтобы наибольший урон нанести Силам обороны. Ситуация контролируемая. Наши воины стоят — честь им и хвала», — сказал Грищенко.

Видео: 127-я бригада ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 07:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 мая против защитников города Бахмут Донецкой области армия РФ применяла авиацию, ракеты и зажигательные боеприпасы, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.".