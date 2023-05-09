В Бахмуте стало больше и оккупантов, и атак — командир харьковской бригады ТрО

8 мая против защитников города Бахмут Донецкой области армия РФ применяла авиацию, ракеты и зажигательные боеприпасы, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.

«Крепость Бахмут стоит. Мы обороняем каждый сантиметр нашей земли. Сегодня обстановка в Бахмуте тяжелая, но контролируется Силами обороны. Враг повысил интенсивность атак и увеличил количество живой силы, но наши воины исправно выполняют свои обязанности — защищают город, защищают свои позиции… Враг весь свой ресурс бросает на то, чтобы наибольший урон нанести Силам обороны. Ситуация контролируемая. Наши воины стоят — честь им и хвала», — сказал Грищенко.

Видео: 127-я бригада ТрО