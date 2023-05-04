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Обстановка в Бахмуте сверхтяжелая — командир харьковской 127-й бригады ТрО

Общество 20:09   04.05.2023
Елена Нагорная
Обстановка в Бахмуте сверхтяжелая — командир харьковской 127-й бригады ТрО

4 мая против защитников города Бахмут Донецкой области армия РФ применяла авиацию, ствольную артиллерию, РСЗО и стрелковое оружие, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.

«Обстановка в Бахмуте сверхтяжелая. Несмотря на это наши воины героически защищают нашу землю, ежедневно выполняют свой служебный долг и приказы командиров. Горжусь каждым бойцом. Они совершают героические поступки, не пропуская врага вглубь нашей обороны. Очень благодарен каждому своему солдату и каждому младшему командиру за то, что они отважно выполняют свой служебный долг. Командиров дополнительно благодарю за то, что максимально прилагают усилия для сохранения личного состава», — сказал Грищенко.

Видео: 127-я бригада ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 20:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 мая против защитников города Бахмут Донецкой области армия РФ применяла авиацию, ствольную артиллерию, РСЗО и стрелковое оружие, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.".