Обстановка в Бахмуте сверхтяжелая — командир харьковской 127-й бригады ТрО

4 мая против защитников города Бахмут Донецкой области армия РФ применяла авиацию, ствольную артиллерию, РСЗО и стрелковое оружие, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.

«Обстановка в Бахмуте сверхтяжелая. Несмотря на это наши воины героически защищают нашу землю, ежедневно выполняют свой служебный долг и приказы командиров. Горжусь каждым бойцом. Они совершают героические поступки, не пропуская врага вглубь нашей обороны. Очень благодарен каждому своему солдату и каждому младшему командиру за то, что они отважно выполняют свой служебный долг. Командиров дополнительно благодарю за то, что максимально прилагают усилия для сохранения личного состава», — сказал Грищенко.

Видео: 127-я бригада ТрО