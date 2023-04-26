Харьковская ТрО в Бахмуте благодарит украинцев и мир за поддержку (видео)
Российская армия широко применяет по позициям защитников города Бахмут Донецкой области авиацию, ствольную артиллерию, танки и другое вооружение, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.
«Применяет все возможные свои средства, наносит авиационные бомбовые удары, использует широко огнеметы. Наши герои, представители Сил обороны Бахмута, выполняют свои обязанности добросовестно, качественно и удерживают свои позиции. Хочу очень сильно поблагодарить всех граждан Украины и всего мира за поддержку наших героев. Искренне вам спасибо от всех моих побратимов. Это неоценимый вклад в подъем боевого духа нашего личного состава. Крепость стоит. Слава Украине!» — отметил Грищенко.
Видео: 127-я бригада ТрО
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 19:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия широко применяет по позициям защитников города Бахмут Донецкой области авиацию, ствольную артиллерию, танки и другое вооружение, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.".