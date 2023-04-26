Бійці харківської ТрО в Бахмуті дякують українцям і світу за підтримку (відео)

Російська армія широко застосовує по позиціях захисників міста Бахмут Донецької області авіацію, ствольну артилерію, танки та інше озброєння, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.

“Застосовує всі можливі свої засоби, наносить авіаційні бомбові удари, використовує широко вогнемети. Наші герої, представники Сил оборони Бахмута, виконують свої обов’язки добросовісно, якісно та утримують свої позиції. Хочу дуже сильно подякувати всім громадянам України та всьому світу за підтримку наших героїв. Щиро вам дякую від усіх моїх побратимів. Це неоціненний вклад у піднесення бойового духу нашого особового складу. Фортеця стоїть. Слава Україні!” – зазначив Грищенко.

Відео: 127-ма бригада ТрО