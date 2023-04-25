У Харкові провели в останню путь тероборонівця, який загинув під Бахмутом

На Алеї слави харківського міського цвинтаря № 18 поховали Олександра Ходарєва, молодшого сержанта, техніка мінометної батареї 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, який загинув 20 квітня на околицях Бахмута.

Олександр Ходарєв народився у Харкові, але все життя прожив у селі Безруки, повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він розповів, що Олександр вступив до лав ЗСУ у березні минулого року.

“Влітку, вже перебуваючи на військовій службі, Олександр одружився з волонтеркою Дергачівського гуманітарного штабу Оленою, добросердною та щирою жінкою. Окрім дружини у загиблого воїна залишились батько Віктор, сестра Світлана та бабуся Олександра”, – написав Задоренко.

Захиснику назавжди залишиться 31.