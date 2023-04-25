У Харкові провели в останню путь тероборонівця, який загинув під Бахмутом
На Алеї слави харківського міського цвинтаря № 18 поховали Олександра Ходарєва, молодшого сержанта, техніка мінометної батареї 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, який загинув 20 квітня на околицях Бахмута.
Олександр Ходарєв народився у Харкові, але все життя прожив у селі Безруки, повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Він розповів, що Олександр вступив до лав ЗСУ у березні минулого року.
“Влітку, вже перебуваючи на військовій службі, Олександр одружився з волонтеркою Дергачівського гуманітарного штабу Оленою, добросердною та щирою жінкою. Окрім дружини у загиблого воїна залишились батько Віктор, сестра Світлана та бабуся Олександра”, – написав Задоренко.
Захиснику назавжди залишиться 31.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 20:54;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Алеї слави харківського міського цвинтаря № 18 поховали Олександра Ходарєва, молодшого сержанта, техніка мінометної батареї 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, який загинув 20 квітня на околицях Бахмута.".