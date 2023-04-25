Live
  • Вівторок 25.04.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.23
    • 🟢

У Харкові провели в останню путь тероборонівця, який загинув під Бахмутом

Суспільство 20:54   25.04.2023
Елена Нагорная
У Харкові провели в останню путь тероборонівця, який загинув під Бахмутом

На Алеї слави харківського міського цвинтаря № 18 поховали Олександра Ходарєва, молодшого сержанта, техніка мінометної батареї 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, який загинув 20 квітня на околицях Бахмута.

Олександр Ходарєв народився у Харкові, але все життя прожив у селі Безруки, повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він розповів, що Олександр вступив до лав ЗСУ у березні минулого року.

“Влітку, вже перебуваючи на військовій службі, Олександр одружився з волонтеркою Дергачівського гуманітарного штабу Оленою, добросердною та щирою жінкою. Окрім дружини у загиблого воїна залишились батько Віктор, сестра Світлана та бабуся Олександра”, – написав Задоренко.

Захиснику назавжди залишиться 31.

Читайте також: Харківська ТрО відбила атаки ворога в Бахмуті та взяла полонених (відео)

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

20:26
Біля Балаклії кладуть асфальт, розпочато ремонт дороги в бік Гусарівки (відео)
20:02
Як били ворога під Соледаром артилеристи харківського Kraken (відео)
19:30
У Харкові можна милуватися цвітінням сакур, магнолій і мигдалю (фото, відео)
18:38
Харків’янин посеред ночі вкрав урну з вулиці, щоб поставити у себе вдома
18:29
Зробив пропозицію лапки і серця. Найвідоміший кіт Харкова Степан одружився

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові провели в останню путь тероборонівця, який загинув під Бахмутом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 20:54;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Алеї слави харківського міського цвинтаря № 18 поховали Олександра Ходарєва, молодшого сержанта, техніка мінометної батареї 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, який загинув 20 квітня на околицях Бахмута.".