Харківська ТрО відбила атаки ворога в Бахмуті та взяла полонених (відео)

Бійці харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ 21 квітня у місті Бахмут Донецької області не лише відбили ворожі атаки, а й взяли окупантів у полон та отримали від них необхідну інформацію.

Про це розповів у відеозверненні командир бригади Роман Грищенко.

“Фортеця Бахмут стоїть. Наші Сили оборони роблять все можливе і неможливе для того, аби утримати фортецю. Сьогодні були атаки ворога, штурмові дії. Хочу виділити хлопців без називання їхніх прізвищ, пізніше їх назвемо, які не тільки змогли відбити свої позиції та втримати їх, а ще й узяли полонених, від яких отримали надійну достовірну інформацію, яка дає нам змогу більш уміло та вдало боронити Бахмут”, – розповів Грищенко.

Відео: 127-ма бригада ТрО