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Харьковские теробороновцы отбили атаки врага в Бахмуте и взяли пленных (видео)

Общество 18:49   21.04.2023
Елена Нагорная
Харьковские теробороновцы отбили атаки врага в Бахмуте и взяли пленных (видео)

Бойцы харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ 21 апреля в городе Бахмут Донецкой области не только отбили вражеские атаки, но и взяли оккупантов в плен и получили от них необходимую информацию.

Об этом рассказал в видеообращении командир бригады Роман Грищенко.

«Крепость Бахмут стоит. Наши Силы обороны делают все возможное и невозможное для того, чтобы удержать крепость. Сегодня были атаки врага, штурмовые действия. Хочу выделить ребят без называния их фамилий, позже их назовем, которые не только смогли отбить свои позиции и удержать их, но и взяли пленных, от которых получили надежную достоверную информацию, которая дает нам возможность более умело и удачно защищать Бахмут», — рассказал Грищенко.

Видео: 127-я бригада ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 18:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ 21 апреля в городе Бахмут Донецкой области не только отбили вражеские атаки, но и взяли оккупантов в плен и получили от них необходимую информацию.".