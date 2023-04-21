Харьковские теробороновцы отбили атаки врага в Бахмуте и взяли пленных (видео)
Бойцы харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ 21 апреля в городе Бахмут Донецкой области не только отбили вражеские атаки, но и взяли оккупантов в плен и получили от них необходимую информацию.
Об этом рассказал в видеообращении командир бригады Роман Грищенко.
«Крепость Бахмут стоит. Наши Силы обороны делают все возможное и невозможное для того, чтобы удержать крепость. Сегодня были атаки врага, штурмовые действия. Хочу выделить ребят без называния их фамилий, позже их назовем, которые не только смогли отбить свои позиции и удержать их, но и взяли пленных, от которых получили надежную достоверную информацию, которая дает нам возможность более умело и удачно защищать Бахмут», — рассказал Грищенко.
Видео: 127-я бригада ТрО
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ 21 апреля в городе Бахмут Донецкой области не только отбили вражеские атаки, но и взяли оккупантов в плен и получили от них необходимую информацию.".