Обстановка в Бахмуте напряженная, но контролируемая — командир харьковской ТрО

20 апреля российские военные продолжили атаковать позиций защитников города Бахмут Донецкой области, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.

По его словам, сегодня враг применял авиацию, тяжелую бронированную технику, артиллерию, РСЗО и стрелковое оружие, раз за разом штурмуя позиции защитников Бахмута.

«На сегодня обстановка в Бахмуте напряженная, но контролируемая. Каждый представитель Сил обороны четко выполняет свои обязанности, защищая свои позиции. Делает все, чтобы задержать максимально врага. Горжусь тем, что служу именно с такими людьми», — отметил Грищенко.

Видео: «Украинская правда»

Бойцы 229-го батальона 127-й бригады ТрО в свою очередь показали, как совместно с другими подразделениями уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении.

Видео: 229-й батальон 127-й бригады ТрО