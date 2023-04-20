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Обстановка в Бахмуте напряженная, но контролируемая — командир харьковской ТрО

Общество 19:48   20.04.2023
Елена Нагорная
Обстановка в Бахмуте напряженная, но контролируемая — командир харьковской ТрО

20 апреля российские военные продолжили атаковать позиций защитников города Бахмут Донецкой области, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.

По его словам, сегодня враг применял авиацию, тяжелую бронированную технику, артиллерию, РСЗО и стрелковое оружие, раз за разом штурмуя позиции защитников Бахмута.

«На сегодня обстановка в Бахмуте напряженная, но контролируемая. Каждый представитель Сил обороны четко выполняет свои обязанности, защищая свои позиции. Делает все, чтобы задержать максимально врага. Горжусь тем, что служу именно с такими людьми», — отметил Грищенко.

Видео: «Украинская правда»

Бойцы 229-го батальона 127-й бригады ТрО в свою очередь показали, как совместно с другими подразделениями уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении.

Видео: 229-й батальон 127-й бригады ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 19:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 апреля российские военные продолжили атаковать позиций защитников города Бахмут Донецкой области, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.".