Обстановка в Бахмуте напряженная, но контролируемая — командир харьковской ТрО
20 апреля российские военные продолжили атаковать позиций защитников города Бахмут Донецкой области, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.
По его словам, сегодня враг применял авиацию, тяжелую бронированную технику, артиллерию, РСЗО и стрелковое оружие, раз за разом штурмуя позиции защитников Бахмута.
«На сегодня обстановка в Бахмуте напряженная, но контролируемая. Каждый представитель Сил обороны четко выполняет свои обязанности, защищая свои позиции. Делает все, чтобы задержать максимально врага. Горжусь тем, что служу именно с такими людьми», — отметил Грищенко.
Видео: «Украинская правда»
Бойцы 229-го батальона 127-й бригады ТрО в свою очередь показали, как совместно с другими подразделениями уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении.
Видео: 229-й батальон 127-й бригады ТрО
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 19:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 апреля российские военные продолжили атаковать позиций защитников города Бахмут Донецкой области, рассказал в видеообращении командир харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Грищенко.".