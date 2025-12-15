«Это уже второй случай был»: как в Купянске под обстрелами воины спасают людей
Полдня потратили украинские военные для того, чтобы спасти 14 жителей Купянска, которых россияне использовали как живой щит. Подробности операции рассказал в эфире нацмарафона командир 2-го механизированного батальона 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады.
«В ходе ударно-поисковых действий наша штурмовая группа заходила в каждое здание. В одном из построек мы обнаружили гражданских, они были в плену у противника. Противник им не давал эвакуироваться. Наши ребята осторожно провели эти действия. Были уничтожены два противника, были освобождены наши люди, в том числе трое детей – девочка 2 лет и двое мальчиков. Операция была не очень легкой», — отметил командир Вадим.
Он уточнил, что это уже второй подобный случай в Купянске.
«Только в Купянске это уже второй случай. Первый случай был, когда мы перешли через железнодорожную дорогу, начали штурмовать одну многоэтажку, и оказалось, что там тоже было двое детей. Мы эвакуировали их. Наш парень переодевался в гражданское, брал детей на руки и выводил. Там было четыре женщины и двое детей», — отметил воин.
Напомним, во время зачистки Купянска военные 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады обнаружили в подвале многоэтажки 14 человек, среди которых – трое детей. Они рассказали, что, когда военные РФ зашли в город, они захватили этот дом. Жителей согнали в подвал. После этого оккупанты захватили дом и использовали людей как живой щит. Украинские воины спасли жителей.
Читайте также: Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Это уже второй случай был»: как в Купянске под обстрелами воины спасают людей», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 15:31;