«Это уже второй случай был»: как в Купянске под обстрелами воины спасают людей

Общество 15:31   15.12.2025
Виктория Яковенко
«Это уже второй случай был»: как в Купянске под обстрелами воины спасают людей Скриншот

Полдня потратили украинские военные для того, чтобы спасти 14 жителей Купянска, которых россияне использовали как живой щит. Подробности операции рассказал в эфире нацмарафона командир 2-го механизированного батальона 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады.

«В ходе ударно-поисковых действий наша штурмовая группа заходила в каждое здание. В одном из построек мы обнаружили гражданских, они были в плену у противника. Противник им не давал эвакуироваться. Наши ребята осторожно провели эти действия. Были уничтожены два противника, были освобождены наши люди, в том числе трое детей – девочка 2 лет и двое мальчиков. Операция была не очень легкой», — отметил командир Вадим.

Он уточнил, что это уже второй подобный случай в Купянске.

«Только в Купянске это уже второй случай. Первый случай был, когда мы перешли через железнодорожную дорогу, начали штурмовать одну многоэтажку, и оказалось, что там тоже было двое детей. Мы эвакуировали их. Наш парень переодевался в гражданское, брал детей на руки и выводил. Там было четыре женщины и двое детей», — отметил воин.

Напомним, во время зачистки Купянска военные 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады обнаружили в подвале многоэтажки 14 человек, среди которых – трое детей. Они рассказали, что, когда военные РФ зашли в город, они захватили этот дом. Жителей согнали в подвал. После этого оккупанты захватили дом и использовали людей как живой щит. Украинские воины спасли жителей.

Автор: Виктория Яковенко
