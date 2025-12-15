«Це другий випадок був»: як у Куп’янську під обстрілами воїни рятують людей

Пів доби витратили українські військові для того, щоб врятувати 14 мешканців Куп’янська, яких росіяни використовували як живий щит. Подробиці операції розповів в етері нацмарафону командир 2-го механізованого батальйону 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади.

«У ході ударно-пошукових дій наша штурмова група заходила до кожної будівлі. В одній із будівель ми виявили цивільних, вони були у полоні в противника. Противник їм не давав евакуюватися. Наші хлопці обережно проводили ці дії. Були знищені два противники, були звільнені наші люди, у тому числі троє діток – дівчинка 2 років та двоє хлопчиків. Операція була не дуже легка», – зазначив командир Вадим.

Він уточнив, що це вже другий подібний випадок у Куп’янську.

«Тільки в Куп’янську це вже другий випадок був. Перший випадок був, коли ми перейшли через залізничну дорогу, почали штурмувати одну багатоповерхівку, і виявилось, що там також були двоє дітей. Ми евакуювали їх. Наш хлопець переодягався у цивільне, брав дітей на руки і виводив. Там були чотири жінки та двоє дітей», – зазначив воїн.

Нагадаємо, під час зачистки Куп’янська військові 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади знайшли в підвалі багатоповерхівки 14 людей, серед яких – троє дітей. Вони розповіли, що коли військові РФ зайшли до міста, вони захопили цей дім. Жителів зігнали до підвалу. Після цього окупанти захопили будинок та використовували людей як живий щит. Українські воїни врятували жителів.