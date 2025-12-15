Live

Вибухи чули в Харкові: що відомо

Події 14:24   15.12.2025
Вікторія Яковенко
Близько 14:20 у деяких районах Харкова було чутно щонайменше два вибухи.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко попереджав про загрозу застосування КАБів. Він просив жителів знаходитись в укриттях.

Популярний моніторинговий канал TLk News повідомляв про КАБи, які тримали курс на Дергачі.

Офіційних даних про «прильоти» наразі немає. Інформація буде оновлюватись.

Нагадаємо, минулого тижня ворог тричі атакував Харків, повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, окупанти випустили два БпЛА типу «Молния», тип ще одного безпілотника встановлюють. Загиблих і поранених внаслідок обстрілів немає. Останній удар прийшовся по адміністративній будівлі одного зі структурних підрозділів міської ради. Пошкоджений дах. Перед цим Ситуаційний центр зафіксував ще одне влучання в землю –  без руйнувань. Загальна тривалість повітряних тривог минулого тижня у Харкові склала майже 44 години – це на 54% менше, ніж по області.

