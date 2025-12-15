Взрывы слышали в Харькове: что известно

Около 14:20 в некоторых районах Харькова было слышно по меньшей мере два взрыва.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко предупреждал об угрозе применения КАБ. Он просил жителей находиться в укрытиях.

Популярный мониторинговый канал TLk News сообщал о КАБах, державших курс на Дергачах.

Официальных данных о «прилетах» пока нет. Информация будет обновляться.

Напомним, на прошлой неделе враг трижды атаковал Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, оккупанты выпустили два БпЛА типа «Молния», тип еще одного беспилотника устанавливают. Погибших и раненых в результате обстрелов нет. Последний удар пришелся по административному зданию одного из структурных подразделений городского совета. Повреждена крыша. Перед этим Ситуационный центр зафиксировал еще одно попадание в землю – без разрушений. Общая продолжительность воздушных тревог на прошлой неделе в Харькове составила почти 44 часа – это на 54% меньше, чем по области.