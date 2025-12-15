Без погибших и раненых: на прошлой неделе Харьков атаковали только БпЛА
За последние семь суток враг трижды атаковал Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его данным, оккупанты выпустили два БпЛА типа «Молния», тип еще одного беспилотника устанавливают. Погибших и раненых в результате обстрелов нет.
«Последний удар пришелся по административному зданию одного из структурных подразделений городского совета. Повреждена крыша. Восстановительные работы продолжаются. Перед этим Ситуационный центр зафиксировал еще одно попадание в землю – без разрушений и пострадавших», — отметил мэр.
Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове составила почти 44 часа – это на 54% меньше, чем по области.
«Прошу всех харьковчан в случае объявления сигнала об угрозе с неба быть внимательными и не игнорировать потенциальную опасность», — обратился Терехов.
Напомним, 13 декабря взрывы в Харькове звучали дважды. Вначале днем БпЛА типа «Молния» атаковал Шевченковский район. Около 16:20 в Харькове вновь слышали взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по крыше административного здания в центре города — в Киевском районе. На месте «прилета» он рассказал, что здание, по которому ударил российский БпЛА, принадлежит Харьковскому горсовету. Людей в здании не было.
