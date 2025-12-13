По Харькову днем 13 декабря ударили БпЛА «Молния» — Терехов
БпЛА «Молния». Иллюстративное фото. Источник: reibert.info
В Харькове — «прилет». Днем до города долетел российский беспилотник.
«Есть предварительные данные о попадании БпЛА типа «Молния» в Шевченковском районе. Место удара и последствия уточняются», — написал мэр города Игорь Терехов.
Тревогу из-за угрозы атаки «Молнии» в городе объявили в 12:49. Перед этим об опасности предупреждали местные мониторинговые каналы.
Читайте также: Мощный ветер на Харьковщине: сообщают о падении деревьев на дороги (видео)
Отметим, что ночью и утром российская армия совершила массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг использовал порядка 30 ракет и более 450 ударных дронов. Били по энергетике. Основные цели атаки были на юге страны — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В этих регионах сейчас аварийные отключения электричества. В Харьковской области действуют почасовые графики.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, новости Харькова, прилет, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «По Харькову днем 13 декабря ударили БпЛА «Молния» — Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 декабря 2025 в 13:11;