По Харькову днем 13 декабря ударили БпЛА «Молния» — Терехов

В Харькове — «прилет». Днем до города долетел российский беспилотник.

«Есть предварительные данные о попадании БпЛА типа «Молния» в Шевченковском районе. Место удара и последствия уточняются», — написал мэр города Игорь Терехов.

Тревогу из-за угрозы атаки «Молнии» в городе объявили в 12:49. Перед этим об опасности предупреждали местные мониторинговые каналы.

Отметим, что ночью и утром российская армия совершила массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг использовал порядка 30 ракет и более 450 ударных дронов. Били по энергетике. Основные цели атаки были на юге страны — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В этих регионах сейчас аварийные отключения электричества. В Харьковской области действуют почасовые графики.