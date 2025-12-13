Массированный удар по энергетике Украины нанесла РФ 13 декабря: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 13 декабря РФ атаковала 30 ракетами и более чем 450 ударными дронами. Основной удар пришелся по югу страны, особенно — по Одесской области.

«Два человека ранены в Одесской области. Более десятка гражданских объектов повреждены по стране. Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Били также по Днепровщине и Черкасской области. Всего более 450 ударных дронов и 30 ракет разных типов применил враг. Делаем все, чтобы восстановить и улучшить ситуацию», — написал Зеленский.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер назвал атаку одной из самых массовых.

Укрэнерго проинформировало о массированной ракетно-дроновой атаке на Одесскую и Николаевскую области.

«На утро обесточено значительное количество потребителей на Одесщине (включая часть г. Одесса) и Николаевщине. Правобережная часть Херсона обесточена полностью. Также в результате ночной дроновой атаки обесточены потребители на Черниговщине», — проинформировала пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В южных областях Украины временно не действую графики почасовых отключений — произошли аварийные. В остальных регионах Украины применяют ограничения потребления для бытовых потребителей и бизнеса.

«В регионах, где действуют почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте сегодня использование мощных электроприборов. По возможности перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00», — обратились энергетики к гражданам Украины.

График отключения света в Харьковской области на 13 декабря ранее публиковало Харьковоблэнерго. Пока об изменениях в нем не информировали.