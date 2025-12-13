Live

Массированный удар по энергетике Украины нанесла РФ 13 декабря: что известно

Происшествия 11:03   13.12.2025
Оксана Горун
Массированный удар по энергетике Украины нанесла РФ 13 декабря: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 13 декабря РФ атаковала 30 ракетами и более чем 450 ударными дронами. Основной удар пришелся по югу страны, особенно — по Одесской области.

«Два человека ранены в Одесской области. Более десятка гражданских объектов повреждены по стране. Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Били также по Днепровщине и Черкасской области. Всего более 450 ударных дронов и 30 ракет разных типов применил враг. Делаем все, чтобы восстановить и улучшить ситуацию», — написал Зеленский.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер назвал атаку одной из самых массовых.

Укрэнерго проинформировало о массированной ракетно-дроновой атаке на Одесскую и Николаевскую области.

«На утро обесточено значительное количество потребителей на Одесщине (включая часть г. Одесса) и Николаевщине. Правобережная часть Херсона обесточена полностью. Также в результате ночной дроновой атаки обесточены потребители на Черниговщине», — проинформировала пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В южных областях Украины временно не действую графики почасовых отключений — произошли аварийные. В остальных регионах Украины применяют ограничения потребления для бытовых потребителей и бизнеса.

Читайте также: Четыре ракеты и более 20 БпЛА ударили по Харьковщине: Синегубов о последствиях

«В регионах, где действуют почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте сегодня использование мощных электроприборов. По возможности перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00», — обратились энергетики к гражданам Украины.

График отключения света в Харьковской области на 13 декабря ранее публиковало Харьковоблэнерго. Пока об изменениях в нем не информировали.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Первая леди приезжала на Харьковщину: в лицее внедряют инновационный проект
Первая леди приезжала на Харьковщину: в лицее внедряют инновационный проект
12.12.2025, 20:22
Новости Харькова — главное 13 декабря: последствия атаки БпЛА, мощный ветер
Новости Харькова — главное 13 декабря: последствия атаки БпЛА, мощный ветер
13.12.2025, 09:10
«Складывается неприятная ситуация». Что пытается сделать РФ возле Волчанска
«Складывается неприятная ситуация». Что пытается сделать РФ возле Волчанска
11.12.2025, 13:49
Взорвали дом: зачистку стратегического микрорайона Купянска показали в ВСУ 📹
Взорвали дом: зачистку стратегического микрорайона Купянска показали в ВСУ 📹
12.12.2025, 21:38
Мощный ветер на Харьковщине: сообщают о падении деревьев на дороги (видео)
Мощный ветер на Харьковщине: сообщают о падении деревьев на дороги (видео)
13.12.2025, 08:19
Массированный удар по энергетике Украины нанесла РФ 13 декабря: что известно
Массированный удар по энергетике Украины нанесла РФ 13 декабря: что известно
13.12.2025, 11:03

Новости по теме:

12.12.2025
«Не отличаемся от всей Украины» — Терехов о ситуации со светом в Харькове
27.11.2025
Как долго Харьковщина будет еще жить по графикам отключений света – облэнерго
08.11.2025
Как будут отключать электричество завтра, 9 ноября: информация Укрэнерго
19.10.2025
Аварийные графики отключений в Харькове: почему их не публикуют заранее
16.10.2025
На Харьковщине второй раз за день ввели графики аварийных отключений света


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Массированный удар по энергетике Украины нанесла РФ 13 декабря: что известно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2025 в 11:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 13 декабря РФ атаковала 30 ракетами и более чем 450 ударными дронами ".