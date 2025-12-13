Четыре ракеты и более 20 БпЛА ударили по Харьковщине: Синегубов о последствиях

Live

Из-за обстрелов в Харьковской области за сутки пострадали девять человек, сообщил утром 13 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, под ударами были девять населенных пунктов.

Российская армия для атаки на Харьковскую область использовала:

  • 4 ракеты (тип устанавливают);
  • 15 БпЛА типа «Герань-2»;
  • 1 FPV-дрон;
  • 7 БпЛА (тип устанавливают).

Наибольшее количество пострадавших — в Нововодолажской громаде, где был «прилет» по АЗС. Синегубов проинформировал про пострадавших 62-летнюю и 19-летнюю женщин, а также двух мужчин 45 лет и мужчин 60 и 62 лет. Ранее пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала, что один из пострадавших скончался в больнице. В тяжелом состоянии был 62-летний работник заправки.

Еще три человека пострадали от удара БпЛА По Мерефе: 42-летняя и 71-летняя женщины и 33-летний мужчина.

В четырех районах области есть различные разрушения:

  1. В Богодуховском районе повреждены электросети (с. Братеница), гараж, автомобиль (пгт Краснокутск), частный дом (с. Максимовка).
  2. В Купянском районе повреждено складское помещение (с. Плоское).
  3. В Харьковском районе повреждены АЗС, пять автомобилей (с. Павловка), семь частных домов, автомобиль (г. Мерефа).
  4. В Чугуевском районе повреждены электросети (с. Тимченки).

Напомним, сегодня в Харьковской области будет небезопасно еще и из-за погоды. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Он уже начался с ночи, и из районов области сообщают о падении деревьев на дороги, в частности — трассу Харьков — Чугуев.

Автор: Оксана Горун
