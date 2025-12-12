Live

Массированные удары БпЛА по Харьковщине: попадание по АЗС, пожары (фото)

Происшествия 15:07   12.12.2025
Виктория Яковенко
Массированные удары БпЛА по Харьковщине: попадание по АЗС, пожары (фото) Фото: ГСЧС Украины

Армия РФ нанесла массированные удары БпЛА по Харьковщине, сообщили в ГСЧС Украины. Спасатели информируют, что в результате «прилетов» произошел ряд пожаров.

«Под прицелом врага были населены пункты Нововодолажской и Мерефянской громад, Краснокутской громады Богодуховского района и Великобурлуцкой громады Купянского района», — отметили спасатели.

В Нововодолажском районе в результате попадания по АЗС произошел пожар: горели помещения АЗС и автомобили. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

В Мерефе горел жилой дом. Пострадал один человек.

удары БпЛА по Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины
удары БпЛА по Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины
удары БпЛА по Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины
удары БпЛА по Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины
удары БпЛА по Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины
удары БпЛА по Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, днем ​​12 декабря глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что вражеские дроны ударили по Нововодолажской громаде. Предварительно, оккупанты ударили БпЛА типа «Герань-2». По последним данным Синегубова, пострадали шесть человек.

Автор: Виктория Яковенко
