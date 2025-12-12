БпЛА атаковали одну из громад Харьковщины: возросло количество пострадавших
Днем 12 декабря глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вражеские дроны ударили по Нововодолажской громаде.
Дополнено в 13:06. Возросло количество пострадавших в результате российского удара по Нововодолажской громаде, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
«В общем шесть человек получили ранения и острую реакцию на стресс, один человек — в тяжелом состоянии», — сообщил Синегубов.
12:36. Уже известно о четырех пострадавших. Медики уже оказывают им необходимую помощь.
«Предварительно, оккупанты ударили БпЛА типа «Герань-2». Угроза сохраняется по всей области. Находитесь в безопасных местах!», – обратился Синегубов.
Напомним, за прошедшие сутки армия РФ атаковала пять населенных пунктов Харьковщины, информировал глава ХОВА Олег Синегубов в традиционной сводке 12 декабря. За сутки по региону «прилетели» пять КАБов, семь БпЛА типа «Герань-2» и два FPV-дрона. Двое мужчин получили ранения в результате ударов — в селе Новоплатоновка пострадал 73-летний мужчина, в поселке Высокий пострадал 67-летний мужчина. Также медики оказали помощь 59-летнему мужчине, который 10 декабря пострадал в результате обстрела поселка Купянск-Узловой.
