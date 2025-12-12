Live

БпЛА атакували одну з громад Харківщини: зросла кількість постраждалих

Події 13:06   12.12.2025
Вікторія Яковенко
БпЛА атакували одну з громад Харківщини: зросла кількість постраждалих Фото: Anton Petrus

Вдень 12 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворожі дрони вдарили по Нововодолазькій громаді.

Доповнено о 13:06. Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Нововодолазькій громаді, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

«На цей час загалом шестеро людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес, один чоловік — у тяжкому стані», – повідомив Синєгубов.

12:36. Вже відомом про чотирьох постраждалих. Медики вже надають їм необхідну допомогу.

«Попередньо, окупанти вдарили БпЛА типу «Герань-2». Загроза зберігається по всій області. Перебувайте у безпечних місцях!», – звернувся Синєгубов.

Нагадаємо, минулої доби армія РФ атакувала п’ять населених пунктів Харківщини, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов у традиційному зведенні 12 грудня. Протягом доби по регіону «прилетіли» п’ять КАБів, сім БпЛА типу «Герань-2» та два FPV-дрони. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ударів – у селі Новоплатонівка постраждав 73-річний чоловік, у селищі Високий постраждав 67-річний чоловік. Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 10 грудня постраждав внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий.

Читайте також: СОУ заблокували ворога у Куп’янську, що вже зачистили – DeepState

Автор: Вікторія Яковенко
