Масовані удари БпЛА по Харківщині: влучання по АЗС, пожежі (фото)

Армія РФ завдала масованих ударів БпЛА по Харківщині, повідомили у ДСНС України. Рятувальники інформують, що внаслідок «прильотів» сталася низка пожеж.

«Під прицілом ворога були населені пункти Нововодолазької та Мереф’янської громад, Краснокутської громади Богодухівського району та Великобурлуцької громади Куп’янського району», – зазначили рятувальники.

У Нововодолазькому районі внаслідок влучання по АЗС виникла пожежа: горіли приміщення АЗС та автомобілі. За попередніми даними, постраждали шість людей.

У Мерефі горів житловий будинок. Постраждала одна людина.

Нагадаємо, вдень 12 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ворожі дрони вдарили по Нововодолазькій громаді. Попередньо, окупанти вдарили БпЛА типу «Герань-2». За останніми даними Синєгубова, постраждали шість людей.