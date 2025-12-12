Масовані удари БпЛА по Харківщині: влучання по АЗС, пожежі (фото)
Армія РФ завдала масованих ударів БпЛА по Харківщині, повідомили у ДСНС України. Рятувальники інформують, що внаслідок «прильотів» сталася низка пожеж.
«Під прицілом ворога були населені пункти Нововодолазької та Мереф’янської громад, Краснокутської громади Богодухівського району та Великобурлуцької громади Куп’янського району», – зазначили рятувальники.
У Нововодолазькому районі внаслідок влучання по АЗС виникла пожежа: горіли приміщення АЗС та автомобілі. За попередніми даними, постраждали шість людей.
У Мерефі горів житловий будинок. Постраждала одна людина.
Нагадаємо, вдень 12 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ворожі дрони вдарили по Нововодолазькій громаді. Попередньо, окупанти вдарили БпЛА типу «Герань-2». За останніми даними Синєгубова, постраждали шість людей.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, ГСЧС, массированная атака, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Масовані удари БпЛА по Харківщині: влучання по АЗС, пожежі (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 15:07;