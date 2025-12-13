Новости Харькова — главное 13 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:07

Украина — под массированной ракетной атакой

Ночью 13 декабря российская армия осуществила очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Беспилотники фиксировали над территорией различных регионов Украины в течение всех суток. В 23:29 Воздушные силы ВСУ сообщили о массовых пусках новых ударных БпЛА с нескольких локаций.

А после полуночи объявили ракетную опасность.

Мониторинговые каналы одновременно сообщили о пусках «Калибров».

Под атакой были южные регионы Украины. Уже в 00:43 воздушная тревога прозвучала в Харькове. ВС ВСУ и мониторинговые каналы попеременно информировали об угрозе баллистики, взлете носителя «Кинжалов» МиГ-31К, пусках крылатых ракет. В Харькове отбой дали в 01:43, однако следом тревогу возобновляли: она была с 01:47 по 02:06 и с 02:20 по 03:26. В городе взрывов в течение ночи не было, информации о «прилетах» нет.

Несмотря на то, что в Харьковской области тревоги по состоянию на 07:07 нет, она продолжается в большинстве регионов Украины. ВС ВСУ информируют о пролете ракет над южными и центральными регионами страны.

Основной удар этой ночью и утром, исходя из сообщений мониторинговых каналов, приходится по Одесской и Николаевской областям.