Новости Харькова — главное 13 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:07
Украина — под массированной ракетной атакой
Ночью 13 декабря российская армия осуществила очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Беспилотники фиксировали над территорией различных регионов Украины в течение всех суток. В 23:29 Воздушные силы ВСУ сообщили о массовых пусках новых ударных БпЛА с нескольких локаций.
А после полуночи объявили ракетную опасность.
Мониторинговые каналы одновременно сообщили о пусках «Калибров».
Под атакой были южные регионы Украины. Уже в 00:43 воздушная тревога прозвучала в Харькове. ВС ВСУ и мониторинговые каналы попеременно информировали об угрозе баллистики, взлете носителя «Кинжалов» МиГ-31К, пусках крылатых ракет. В Харькове отбой дали в 01:43, однако следом тревогу возобновляли: она была с 01:47 по 02:06 и с 02:20 по 03:26. В городе взрывов в течение ночи не было, информации о «прилетах» нет.
Несмотря на то, что в Харьковской области тревоги по состоянию на 07:07 нет, она продолжается в большинстве регионов Украины. ВС ВСУ информируют о пролете ракет над южными и центральными регионами страны.
Основной удар этой ночью и утром, исходя из сообщений мониторинговых каналов, приходится по Одесской и Николаевской областям.
Читайте также: Купянск – наш, успех СОУ и визит Зеленского – итоги 12 декабря
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, ракетная атака, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 13 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 декабря 2025 в 07:07;