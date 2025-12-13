Ребенок пострадал из-за атаки российского дрона по машине на Харьковщине

10-летняя девочка — в состоянии средней тяжести, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов о последствиях атаки БпЛА в Чугуевском районе 13 декабря.

«В селе Заречное Чугуевского района российский дрон попал в гражданский легковой автомобиль. В результате вражеского удара пострадала 10-летняя девочка. Ребенка госпитализировали, состояние тяжести – среднее. Также острую реакцию на стресс перенесла 65-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — написал Синегубов в Telegram.

13 декабря после массированной ракетно-дроновой атаки по энергетике Украины РФ продолжает терроризировать местное население. В Харькове зафиксировали уже два «прилета»: БпЛА били по Киевскому и Шевченковскому районам города. Известно о повреждении крыши административного здания в центре. Пока информации о пострадавших не поступало.