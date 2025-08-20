Наполовину родом из Китая: РФ начала запускать новый дрон – подробности от ГУР
ГУР МО Украины в разделе «Компоненты в оружии» портала War&Sanctions показали новый российский БпЛА.
В сообщении уточнили, что враг уже начал использовать его на разных участках фронта. Беспилотник используют как ударный дрон, разведывательный, а также запускают в качестве фальш-цели, чтобы запутать украинскую ПВО.
Дроны оснащены камерой и двумя LTE-модемами. Это позволяет военным РФ передавать видео в реальном времени или в записи, а также корректировать курс БпЛА.
«Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа «дельта-крыло», подобный Shahed-131 (герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помещенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar», – уточнили в ГУР.
И добавили, что половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае. Речь идет о модулях связи, мини-компьютере, регуляторе питания и кварцевом генераторе.
