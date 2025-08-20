Live
  • Ср 20.08.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.32

Наполовину родом из Китая: РФ начала запускать новый дрон – подробности от ГУР

Украина 10:33   20.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Наполовину родом из Китая: РФ начала запускать новый дрон – подробности от ГУР

ГУР МО Украины в разделе «Компоненты в оружии» портала War&Sanctions показали новый российский БпЛА. 

В сообщении уточнили, что враг уже начал использовать его на разных участках фронта. Беспилотник используют как ударный дрон, разведывательный, а также запускают в качестве фальш-цели, чтобы запутать украинскую ПВО.

Дроны оснащены камерой и двумя LTE-модемами. Это позволяет военным РФ передавать видео в реальном времени или в записи, а также корректировать курс БпЛА.

«Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа «дельта-крыло», подобный Shahed-131 (герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помещенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar», – уточнили в ГУР.

И добавили, что половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае. Речь идет о модулях связи, мини-компьютере, регуляторе питания и кварцевом генераторе.

Читайте также: По всей линии фронта было 175 боев – где наступала РФ на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 20 августа: ранены медики, бушевали пожары, бои
Новости Харькова — главное 20 августа: ранены медики, бушевали пожары, бои
20.08.2025, 10:40
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
19.08.2025, 18:02
«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец
«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец
20.08.2025, 09:25
Приревновал: на Салтовке мужчина убил возлюбленную, а потом застрелился
Приревновал: на Салтовке мужчина убил возлюбленную, а потом застрелился
20.08.2025, 10:00
Сегодня 20 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 августа: какой праздник и день в истории
20.08.2025, 06:00
Россияне убили двух пенсионеров на Харьковщине – полиция
Россияне убили двух пенсионеров на Харьковщине – полиция
20.08.2025, 11:51

Новости по теме:

08:04
По полицейским ударили российские fpv-дроны на Харьковщине, есть раненый
19:37
72 цели РФ уничтожили дронами, купленными за счет Харьковского облбюджета
19:15
Военный РФ отправил на Харьковщину дрон с записью собственных позиций (видео)
14:32
Дроны и высокие технологии. Как война в Украине изменила мировой рынок оружия
18:57
Угробить дорогущую систему. Почему власти не размешают ЗРК Patriot в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Наполовину родом из Китая: РФ начала запускать новый дрон – подробности от ГУР»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 10:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУР МО Украины в разделе «Компоненты в оружии» портала War&Sanctions показали новый российский БпЛА. ".