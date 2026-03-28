Происходит зачистка Белгородской области — заявление пограничников Украины

Подразделение беспилотных систем Госпогранслужбы Украины — РУБпАК «Стрикс» опубликовало видео уничтожения российской военной техники на территории Белгородской области РФ.

«Пилоты «Стрикс» продолжают зачистку Белгородской области, выбивая артиллерию и тяжелую броню противника», — заявили в Telegram-канале подразделения 28 марта.

Беспилотники пограничников за смену уничтожили на российской территории две пушки Д-30 и БМП-3. «Стрикс» опубликовал видеофиксацию точных ударов.

«Это миллионы долларов российского ВПК, которые наши дроны превратили в груду обгоревшего металлолома за несколько секунд, — подчеркнули операторы БпЛА. — Оставляем окупантов без огня, без брони и без шансов. Работаем дальше».

Напомним, недавно в РФ заявили об атаке беспилотника на губернатора Белгородской области Гладкова. Сам Гладков рассказал, как прятался в Доме культуры.