Live

Происходит зачистка Белгородской области — заявление пограничников Украины

Украина 14:27   28.03.2026
Оксана Горун
Подразделение беспилотных систем Госпогранслужбы Украины — РУБпАК «Стрикс» опубликовало видео уничтожения российской военной техники на территории Белгородской области РФ.

«Пилоты «Стрикс» продолжают зачистку Белгородской области, выбивая артиллерию и тяжелую броню противника», — заявили в Telegram-канале подразделения 28 марта.

Беспилотники пограничников за смену уничтожили на российской территории две пушки Д-30 и БМП-3. «Стрикс» опубликовал видеофиксацию точных ударов.

«Это миллионы долларов российского ВПК, которые наши дроны превратили в груду обгоревшего металлолома за несколько секунд, — подчеркнули операторы БпЛА. — Оставляем окупантов без огня, без брони и без шансов. Работаем дальше».

Читайте также: Редкий российский БпЛА «Скат» за $400 тысяч сбили на Харьковщине (видео)

Напомним, недавно в РФ заявили об атаке беспилотника на губернатора Белгородской области Гладкова. Сам Гладков рассказал, как прятался в Доме культуры.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Происходит зачистка Белгородской области — заявление пограничников Украины», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 марта 2026 в 14:27;

