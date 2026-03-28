Происходит зачистка Белгородской области — заявление пограничников Украины
Подразделение беспилотных систем Госпогранслужбы Украины — РУБпАК «Стрикс» опубликовало видео уничтожения российской военной техники на территории Белгородской области РФ.
«Пилоты «Стрикс» продолжают зачистку Белгородской области, выбивая артиллерию и тяжелую броню противника», — заявили в Telegram-канале подразделения 28 марта.
Беспилотники пограничников за смену уничтожили на российской территории две пушки Д-30 и БМП-3. «Стрикс» опубликовал видеофиксацию точных ударов.
«Это миллионы долларов российского ВПК, которые наши дроны превратили в груду обгоревшего металлолома за несколько секунд, — подчеркнули операторы БпЛА. — Оставляем окупантов без огня, без брони и без шансов. Работаем дальше».
Читайте также: Редкий российский БпЛА «Скат» за $400 тысяч сбили на Харьковщине (видео)
Напомним, недавно в РФ заявили об атаке беспилотника на губернатора Белгородской области Гладкова. Сам Гладков рассказал, как прятался в Доме культуры.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 28 марта 2026 в 14:27;