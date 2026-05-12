Собрал в сарае бомбу с детонатором: харьковчанина осудили за госизмену

54-летнего харьковчанина Нововодолажский районный суд Харьковской области приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Было доказано, что мужчина по заданию спецслужб РФ изготовил бомбу и собирался взорвать один из магистральных газопроводов в регионе.

В Telegram харьковчанин наладил связь с разведчиком главного управления ГШ ВС РФ (ГРУ), который находился во временно оккупированном Донецке, сообщает областная прокуратура.

Именно этот спецслужбист завербовал троих жителей Харьковщины, которые взорвали автомобиль украинского защитника и готовили ряд других терактов (они получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества).

Осенью 2025 года мужчина согласился выполнить задания куратора — собирать и предоставлять разведданные и помочь взорвать объект газовой инфраструктуры. Параллельно с этим он начал общаться с еще одним спецслужбистом — сотрудником временной сводной оперативной группы МВД, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ. Обоим российским кураторам он передавал информацию о местах расположения ВСУ и блокпостов в Харьковском районе.

Агент получил от разведчика детальные инструкции по изготовлению взрывного устройства. В сарае своих родителей в Берестинском районе мужчина собрал бомбу с детонатором и спрятал ее на чердаке дома. Впоследствии он должен был заложить эту взрывчатку возле узлового участка газовых линий, однако это ему не удалось. Мужчину задержали в начале октября.

В суде обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и активно способствовал следствию. Мужчина признан виновным в:

госизмене, совершенной в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ);

незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 263-1 УКУ);

хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ);

подготовке к совершению теракта, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УКУ).

