Live

Собрал в сарае бомбу с детонатором: харьковчанина осудили за госизмену

Общество 21:32   12.05.2026
Елена Нагорная
Собрал в сарае бомбу с детонатором: харьковчанина осудили за госизмену

54-летнего харьковчанина Нововодолажский районный суд Харьковской области приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Было доказано, что мужчина по заданию спецслужб РФ изготовил бомбу и собирался взорвать один из магистральных газопроводов в регионе.

В Telegram харьковчанин наладил связь с разведчиком главного управления ГШ ВС РФ (ГРУ), который находился во временно оккупированном Донецке, сообщает областная прокуратура.

Именно этот спецслужбист завербовал троих жителей Харьковщины, которые взорвали автомобиль украинского защитника и готовили ряд других терактов (они получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества).

Осенью 2025 года мужчина согласился выполнить задания куратора — собирать и предоставлять разведданные и помочь взорвать объект газовой инфраструктуры. Параллельно с этим он начал общаться с еще одним спецслужбистом — сотрудником временной сводной оперативной группы МВД, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ. Обоим российским кураторам он передавал информацию о местах расположения ВСУ и блокпостов в Харьковском районе.

Агент получил от разведчика детальные инструкции по изготовлению взрывного устройства. В сарае своих родителей в Берестинском районе мужчина собрал бомбу с детонатором и спрятал ее на чердаке дома. Впоследствии он должен был заложить эту взрывчатку возле узлового участка газовых линий, однако это ему не удалось. Мужчину задержали в начале октября.

В суде обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и активно способствовал следствию. Мужчина признан виновным в:

  • госизмене, совершенной в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ);

  • незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 263-1 УКУ);

  • хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ);

  • подготовке к совершению теракта, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители передали в суд дело предпринимателя с 15-летним стажем в сфере проектирования инфраструктуры. Следствие считает, что он организовал схему завладения бюджетными средствами, выделенными на обустройство укрытий для школы и вуза.

Читайте также: Принудительная эвакуация на Харьковщине: Синегубов собирал Совет обороны

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
11.05.2026, 18:24
Бои у Северского Донца активизировались: есть ли угроза для Старого Салтова 📹
Бои у Северского Донца активизировались: есть ли угроза для Старого Салтова 📹
12.05.2026, 18:05
Принудительная эвакуация на Харьковщине: Синегубов собирал Совет обороны
Принудительная эвакуация на Харьковщине: Синегубов собирал Совет обороны
12.05.2026, 17:20
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
12.05.2026, 20:52
Новости Харькова — главное за 12 мая: «неизвестные подарки», кредиты для КП
Новости Харькова — главное за 12 мая: «неизвестные подарки», кредиты для КП
12.05.2026, 21:55
Собрал в сарае бомбу с детонатором: харьковчанина осудили за госизмену
Собрал в сарае бомбу с детонатором: харьковчанина осудили за госизмену
12.05.2026, 21:32

Новости по теме:

11.05.2026
Харьковскому экс-нардепу Мураеву сообщили о новом подозрении – СБУ
17.03.2026
Наводил удары по Харькову: безработный горожанин проведет в тюрьме 15 лет
05.03.2026
Сдавал своих оккупантам: предателю на Харьковщине вынесли приговор
26.02.2026
СБУ: Харьковчанин помогал врагу «пробиться» в Купянск, пока прятался от ТЦК
29.10.2025
Харьковчанку посадили на 15 лет за государственную измену: чем помогала РФ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Собрал в сарае бомбу с детонатором: харьковчанина осудили за госизмену», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 21:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суде было доказано, что мужчина по заданию спецслужб РФ изготовил бомбу и собирался взорвать один из магистральных газопроводов в регионе.".