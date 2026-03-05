Сдавал своих оккупантам: предателю на Харьковщине вынесли приговор
На 15 лет должен сесть в тюрьму 63-летний пенсионер из Изюмского района. Он помогал российским захватчикам «охотиться» на своих земляков, у которых были проукраинские взгляды.
Приговор предателю вынесли заочно — перед деоккупацией Изюмского района он сбежал.
«Сотрудники СБУ установили личность злоумышленника после освобождения украинских территорий Харьковской области от российских захватчиков. Он способствовал «охоте» рашистов на проукраински настроенных граждан. Осужденный – 63-летний местный пенсионер, добровольно установивший контакт с российскими наемниками и предложивший свою «помощь» в поиске недовольных российским вторжением жителей громады», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Помимо земляков, пенсионер «стучал» оккупантам на волонтеров, которые доставляли гуманитарную помощь подразделениям Сил обороны. Информацию предатель передавал преставителю российской ЧВК. А тот со своими подручными уже организовывал нападения на жителей, брал в заложники и пытал.
Предателю, воевавшему за РФ на Харьковщине, «светит» пожизненное – СБУ
«Поскольку после деоккупации Изюмщины изменник сбежал на неподконтрольную Украине территорию вместе с другими оккупантами и скрывается там от правосудия, Служба безопасности принимает меры по реализации международных правовых механизмов, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания», — отметил Абдула.
Суд признал беглого жителя Изюмщины виновным в госизмене.
Ранее 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 39-летний уроженец Макеевки в Донецкой области, который добровольно перешел на сторону врага и воевал на Харьковском и Луганском направлениях.
