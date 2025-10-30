Предателю, воевавшему за РФ на Харьковщине, «светит» пожизненное – СБУ

Правоохранители сообщили о подозрении украинцу, который, по данным правоохранителей, в первые дни полномасштабной войны вступил в ряды ВС РФ и участвовал в боях в Харьковской области.

Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, речь идет о 42-летнем уроженце города Донецк.

«Зимой 2022 года фигурант добровольно присоединился к так называемой «115 комендантской бригаде днр». Состоял в должности пулеметчика 1-го отделения 2-го взвода 2-й роты 3-го батальона этого подразделения. Оперативники Службы безопасности задокументировали участие гражданина Украины в боевых действиях против ВСУ», — отметили правоохранители.

По данным СБУ, в марте 2022 года он производил огненное прикрытие оккупационных подразделений во время штурма населенных пунктов Харьковского района.

Правоохранители заочно сообщили ему о подозрении за ⁠ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

