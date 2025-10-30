Предателю, воевавшему за РФ на Харьковщине, «светит» пожизненное – СБУ
Правоохранители сообщили о подозрении украинцу, который, по данным правоохранителей, в первые дни полномасштабной войны вступил в ряды ВС РФ и участвовал в боях в Харьковской области.
Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, речь идет о 42-летнем уроженце города Донецк.
«Зимой 2022 года фигурант добровольно присоединился к так называемой «115 комендантской бригаде днр». Состоял в должности пулеметчика 1-го отделения 2-го взвода 2-й роты 3-го батальона этого подразделения. Оперативники Службы безопасности задокументировали участие гражданина Украины в боевых действиях против ВСУ», — отметили правоохранители.
По данным СБУ, в марте 2022 года он производил огненное прикрытие оккупационных подразделений во время штурма населенных пунктов Харьковского района.
Правоохранители заочно сообщили ему о подозрении за ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, подозрение в подготовке теракта в областном центре получил безработный 54-летний харьковчанин. По данным облпрокуратуры, ранее он являлся одним из антимайдановцев и пытался захватить здание Харьковской обладминистрации в 2014 году. За это он уже понес уголовную ответственность.
Читайте также: Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Предателю, воевавшему за РФ на Харьковщине, «светит» пожизненное – СБУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 15:00;