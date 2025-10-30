Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту

В Салтовском районе во время проверки документов 38-летний водитель травмировал правоохранителя и пытался сбежать, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что для проверки документов копы остановили фигуранта, управляющего автомобилем с государственными номерами, не зарегистрированными за этой машиной.

«На законное требование правоохранителей заглушить двигатель и предъявить документы водитель отреагировал агрессивно, вступил в конфликт с полицейским и отказался выполнять указания. При попытке уехать с места происшествия он начал движение, одновременно закрывая окно. Полицейский пытался препятствовать выезду автомобиля, однако был протянут телом и ногами по асфальту и получил телесные повреждения», – рассказали в полиции.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина находился в розыске за нарушение правил военного учета.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее ресурс «Опендатабот» сообщил количество долгов из-за штрафов ТЦК. Согласно аналитике, 3349 таких производств открыли с начала года в Харьковской области. Это пятое место после Киева (7163), Сумской (4251), Одесской (3995) и Днепропетровской (3846) областей.