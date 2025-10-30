Live
  • Чт 30.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.01
  • EUR 48.87

Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту

Происшествия 13:34   30.10.2025
Виктория Яковенко
Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту Фото: ГУНП в Харьковской области

В Салтовском районе во время проверки документов 38-летний водитель травмировал правоохранителя и пытался сбежать, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что для проверки документов копы остановили фигуранта, управляющего автомобилем с государственными номерами, не зарегистрированными за этой машиной.

«На законное требование правоохранителей заглушить двигатель и предъявить документы водитель отреагировал агрессивно, вступил в конфликт с полицейским и отказался выполнять указания. При попытке уехать с места происшествия он начал движение, одновременно закрывая окно. Полицейский пытался препятствовать выезду автомобиля, однако был протянут телом и ногами по асфальту и получил телесные повреждения», – рассказали в полиции.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина находился в розыске за нарушение правил военного учета.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

в Харькове травмировали копа
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, ранее ресурс «Опендатабот» сообщил количество долгов из-за штрафов ТЦК. Согласно аналитике, 3349 таких производств открыли с начала года в Харьковской области. Это пятое место после Киева (7163), Сумской (4251), Одесской (3995) и Днепропетровской (3846) областей.

Читайте также: Чиновник лесничества на Харьковщине работал на врага – суд вынес приговор

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
30.10.2025, 14:25
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
30.10.2025, 09:45
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
30.10.2025, 10:12
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
28.10.2025, 11:05
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света
30.10.2025, 08:03
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч
30.10.2025, 14:22

Новости по теме:

23.07.2025
Пустят ли с ламинированными документами за границу: разъяснение для харьковчан
13.11.2024
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
08.10.2024
ХОВА купила проволку для фортификаций Харьковщины, ХАЦ указывает на растрату
23.05.2024
Дерево для фортификаций на Харьковщине: СБУ открыла дело еще в феврале, детали
09.05.2024
Харьковчанин «похоронил» жену на бумагах, чтобы уехать за границу: подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 13:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе во время проверки документов 38-летний водитель травмировал правоохранителя и пытался сбежать, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".