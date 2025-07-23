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Пустят ли с ламинированными документами за границу: разъяснение для харьковчан

Общество 20:13   23.07.2025
Елена Нагорная
Пустят ли с ламинированными документами за границу: разъяснение для харьковчан Изображение Минюста

Ламинирование документов не является основанием для отказа в пересечении границы, прокомментировала МГ «Объектив» руководитель отдела ГРАГС в Харьковской области Восточной юстиции Оксана Попова.

Так она прокомментировала информацию из соцсетей о якобы недействительности ламинированных свидетельств о рождении, браке, смерти, расторжении брака и смене имени. В частности, можно встретить такие утверждения, что хотя законодательство Украины не запрещает ламинирование документов, часто пограничники не принимают их в таком виде по чисто техническим причинам, в частности из-за более сложной проверки защитных элементов и невозможности поставить апостиль — это специальный штамп, подтверждающий законность и подлинность документа для использования за рубежом.

«Если свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния выдано на бланке установленного образца, не повреждено, в нем отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, содержатся все необходимые реквизиты (на нем проставлена подпись должностного лица, оттиск гербовой печати соответствующего органа государственной регистрации актов гражданского состояния, выдавшего этот документ) и можно установить его подлинность — он является действующим, независимо от того, ламинирован он или нет», — отметила Попова.

При этом она признала, что в настоящее время в информационном поле актуальным является вопрос выезда за пределы Украины с ламинированными документами.

«По информации ГПСУ, ламинирование документов не является основанием для отказа в пересечении границы. Согласно законодательству Украины, не предусмотрено правового запрета на использование ламинированных документов. Повторное получение незаламинированных свидетельств не является обязательным и не может требоваться соответствующими органами», — цитирует законодательство руководитель.

В то же время, по ее словам, ламинирование документов действительно делает невозможным проставление на них специального штампа — апостиля, что может создать неудобства для тех, кто планирует использовать эти документы за пределами Украины.

«Именно в таких случаях возникает необходимость обратиться для получения повторного документа, для осуществления соответствующих действий, для проставления апостиля на документах в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния», — пояснила Попова.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 20:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ламинирование документов не является основанием для отказа в пересечении границы, прокомментировала руководитель отдела ГРАГС в Харьковской области Восточной юстиции Оксана Попова.".