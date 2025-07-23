Чи пустять з ламінованими документами за кордон: роз’яснення для харків’ян

Ламінування документів не є підставою для відмови у перетині кордону, прокоментувала МГ «Об’єктив» керівниця відділу ДРАЦС у Харківській області Східної юстиції Оксана Попова.

Так вона прокоментувала інформацію із соцмереж про нібито недійсність ламінованих свідоцтв про народження, шлюб, смерть, розірвання шлюбу та зміну імені. Зокрема, можна зустріти такі твердження, що хоча законодавство України не забороняє ламінування документів, часто прикордонники не приймають їх у такому вигляді з суто технічних причин, зокрема через складнішу перевірку захисних елементів та неможливість проставити апостиль – це спеціальний штамп, що підтверджує законність та справжність документа для використання за кордоном.

“Якщо свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану видане на бланку встановленого зразка, не пошкоджене, в ньому відсутні будь-які виправлення, підчистки, містяться усі необхідні реквізити (на ньому проставлено підпис посадової особи, відбиток гербової печатки відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, який видав цей документ) та можна встановити його справжність – він є чинним, незалежно від того, заламінований він чи ні“, – зазначила Попова.

При цьому вона визнала, що наразі в інформаційному полі є актуальним питання виїзду за межі України з ламінованими документами.

«За інформацією від ДПСУ, ламінування документів не є підставою для відмови у перетині кордону. Згідно із законодавством України, не передбачено правової заборони на використання ламінованих документів. Повторне отримання незаламінованих свідоцтв не є обов’язковим і не може вимагатися відповідними органами», — цитує законодавство керівниця.

Водночас, за її словами, ламінування документів справді унеможливлює проставлення на них спеціального штампа – апостилю, що може створити незручності для тих, хто планує використовувати ці документи за межами України.

“Саме в таких випадках виникає потреба звернутися для отримання повторного документа, для здійснення відповідних дій, для проставлення апостиля на документах у сфері державної реєстрації актів цивільного стану”, – пояснила Попова.