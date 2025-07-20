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На одного новонародженого припадає п’ять померлих на Харківщині

Суспільство 09:51   20.07.2025
Олена Нагорна
На одного новонародженого припадає п’ять померлих на Харківщині

3518 дітей народилися на Харківщині у першому півріччі, тоді як померли за цей же період 17694 людини.

Харківщина – у трійці антилідерів за кількістю померлих, більше лише на Дніпропетровщині (27120 смертей) та в Києві (18114 смертей), повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Мін’юсту.

В Україні в першому півріччі було 86795 новонароджених та 249002 померлих. Тобто на одну дитину припадає троє померлих, і ця ситуація незмінна протягом останніх п’яти років. Населення країни зменшується на понад 300 тисяч щорічно.


Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині. Традиційно на світ з’являється більше хлопчиків – 51%.

“86 795 немовлят народилось за пів року. Можна зазначити, що народжуваність у війну стабілізувалась — адже це майже стільки ж, як за відповідний період торік. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких громадян. Втім загалом тренд невтішний: за десять років народжуваність зменшилася у 2,2 раза. Якщо у 2016, в середньому, на місяць народжувалося 32 тисяч немовлят, то цьогоріч — лише 14 тисяч”, – констатували аналітики.

У семи регіонах, попри війну, спостерігається невеликий приріст народжуваності. Лідирує Київщина – +6% за рік, на Львівщині +5%, на Волині +6%.

Читайте також: Понад 3,5 тисячі дітей народилося на Харківщині з початку року: як їх назвали

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 09:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3518 дітей народилися на Харківщині у першому півріччі, тоді як померли за цей же період 17694 людини.".