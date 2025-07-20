На одного новонародженого припадає п’ять померлих на Харківщині
3518 дітей народилися на Харківщині у першому півріччі, тоді як померли за цей же період 17694 людини.
Харківщина – у трійці антилідерів за кількістю померлих, більше лише на Дніпропетровщині (27120 смертей) та в Києві (18114 смертей), повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Мін’юсту.
В Україні в першому півріччі було 86795 новонароджених та 249002 померлих. Тобто на одну дитину припадає троє померлих, і ця ситуація незмінна протягом останніх п’яти років. Населення країни зменшується на понад 300 тисяч щорічно.
Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині. Традиційно на світ з’являється більше хлопчиків – 51%.
“86 795 немовлят народилось за пів року. Можна зазначити, що народжуваність у війну стабілізувалась — адже це майже стільки ж, як за відповідний період торік. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких громадян. Втім загалом тренд невтішний: за десять років народжуваність зменшилася у 2,2 раза. Якщо у 2016, в середньому, на місяць народжувалося 32 тисяч немовлят, то цьогоріч — лише 14 тисяч”, – констатували аналітики.
У семи регіонах, попри війну, спостерігається невеликий приріст народжуваності. Лідирує Київщина – +6% за рік, на Львівщині +5%, на Волині +6%.
Читайте також: Понад 3,5 тисячі дітей народилося на Харківщині з початку року: як їх назвали
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, рождаемость, смертность;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На одного новонародженого припадає п’ять померлих на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 09:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3518 дітей народилися на Харківщині у першому півріччі, тоді як померли за цей же період 17694 людини.".